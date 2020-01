"Taiwan non è mai stato un Paese": la risposta della Cina dopo le elezioni (Di giovedì 16 gennaio 2020) Taiwan “non è mai stato un Paese, è parte inalienabile della Cina”: è la risposta di Ma Xiaoguang, portavoce dell’Ufficio per gli affari di Taiwan del governo di Pechino, all’intervista alla Bbc della presidente dell’isola Tsai Ing-wen.Quest’ultima, che ha vinto le elezioni della settimana scorsa battendo largamente il candidato filocinese, aveva spiegato: “Non abbiamo la necessità di dichiararci uno stato indipendente. Noi siamo già un Paese indipendente e ci chiamiamo Repubblica di Cina (Taiwan)”.Ma Xiaoguang, in una nota, ha messo in guardia che, “sfidando questo fatto inviolabile, ci si può imbattere solo in una rovinosa sconfitta”. Leggi la notizia su huffingtonpost

gemin_steven98 : @Agenzia_Ansa Certo un territorio che la Repubblica Popolare di fatto non ha mai controllato. Taiwan agisce a tutti… - gemin_steven98 : #Taiwan è una democrazia matura che ha a che fare ogni giorno con una superpotenza aggressiva. È davvero così diffi… - gemin_steven98 : @EZIOV2015 @Agenzia_Ansa Ma almeno sai di cosa parli ? Taiwan è una democrazia, la Cina no è logico che la gente no… -