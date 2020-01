Supermedia Youtrend: il centrodestra al 49,1% spaventa il governo giallorosso (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ogni settimana i sondaggi politici aiutano a comprendere le intenzioni di voto degli italiani, e da un paio di mesi a questa parte anche a sottolineare che l’esecutivo giallorosso non è la prima scelta dei cittadini. Anzi, se si tornasse alle elezioni si può quasi dire che non avrebbe alcuna chance di riconfermarsi, visto che il centrodestra, seppure con la Lega in calo, sfiora il 50% delle preferenze. A dimostrarlo ancora una volta è la “Supermedia” della settimana realizzata da Youtrend per Agi, il “sondaggione” che consegna la fotografia della situazione politica attuale. Supermedia di Youtrend, il centrodestra sfiora il 50% Con un centrosinistra che, coinvolgendo tutte le coalizioni possibili dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle passando per Italia Viva e Liberi e Uguali, raggiunge al massimo il 40% delle preferenze di voto, i sondaggi non ... Leggi la notizia su urbanpost

postpotere : @ricmaggiolo Questa è la supermedia sondaggi fino a fine 2019. Se consideri Lega+FdI+FI vedrai che, da quando c'è i… - cocco_antonello : RT @ricmaggiolo: In politica (specie oggi) il potere logora chi non ce l'ha. A dispetto di quanti urlavano disastri e volevano andare alle… -