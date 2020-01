Super Smash Bros. Ultimate: Byleth di Fire Emblem Three Houses è il nuovo personaggio scaricabile (Di giovedì 16 gennaio 2020) Attraverso un comunicato stampa, Nintendo ha annunciato che nel video pubblicato quest'oggi, il director di Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch Masahiro Sakurai ha svelato Byleth, il celebre mercenario e professore della serie Fire Emblem, come nuovo personaggio nel picchiaduro di Nintendo dal 29 gennaio.Oltre a Byleth, specializzato nel combattimento a distanza, il Set sfidante 5 includerà anche un nuovo scenario, il monastero del Garreg Mach, e 11 brani musicali della serie Fire Emblem. Insieme a queste novità per Super Smash Bros. Ultimate, la diretta ha presentato anche "Ombre Cineree", un nuovo DLC per Fire Emblem: Three Houses che sarà disponibile dal 13 febbraio per tutti i possessori del Pass di espansione del gioco.Ai nuovi contenuti per Super Smash Bros. Ultimate avranno accesso tutti gli utenti che possiedono il Fighters Pass o acquistano il Set sfidante 5 ... Leggi la notizia su eurogamer

