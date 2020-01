Stefano Bettarini e il matrimonio di Simona Ventura: “sarò il testimone del suo nuovo compagno” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Stefano Bettarini, ormai noto a tutti i telespettatori italiani grazie alla sua partecipazione a Temptation Island Vip con la sua compagna Nicoletta Larini, si è lasciato intervistare da Lorella Boccia a Rivelo, su Real Time, ed ha parlato della sua vita privata e professionale. L’ex marito di Simona Ventura ha iniziato raccontando ciò che è accaduto quando suo figlio Niccolò è stato aggredito, per fortuna senza riportare gravi danni. Poi invece si è spostato su un altro argomento sempre molto delicato, ovvero il suo brutto ricordo con il calcio, legato alle indagini sul calcio scommesse. Non sono mancati però temi decisamente più leggeri, che hanno immancabilmente coinvolto la sua nuova compagna Nicoletta Larini, con la quale il rapporto procede a gonfie vele. E per quanto riguarda Simona Ventura? La conduttrice, ora tornata in Rai, è stata proprio il fulcro della ... Leggi la notizia su trendit

