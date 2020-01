Stati Generali, le anticipazioni della sesta e ultima puntata in onda su Rai 3 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Stati Generali, le anticipazioni della sesta puntata in onda su Rai 3 Anche questa sera, torna l’appuntamento con Stati Generali, il programma condotto da Serena Dandini. Quella di questa sera, giovedì 16 gennaio 2020, è la sesta puntata che porterà nelle case degli italiani un po’ d’attualità con tanta ironia. Come ogni settimana, infatti, sarà presente un cast regolare e uno d’eccezione, con tanti ospiti sul divano rosso della Dandini. Di seguito, le anticipazioni della sesta puntata di Stati Generali, in onda giovedì 16 gennaio 2020, in prima serata – a partire dalle 21:20 – su Rai 3. Tutto sul programma di Serena Dandini: Stati Generali su Rai 3 Stati Generali, le anticipazioni: gli ospiti della quinta puntata Si conclude questa sera Stati Generali: la sesta puntata sarà l’ultima. Secondo le anticipazioni, il programma di Rai 3 chiuderà la ... Leggi la notizia su tpi

