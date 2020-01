Star Wars: Taika Waititi sarà il regista di uno dei prossimi film? (Di venerdì 17 gennaio 2020) Disney e Lucasfilm avrebbero contattato Taika Waititi per chiedergli di realizzare un film della saga di Star Wars. Taika Waititi potrebbe essere il regista di uno dei prossimi film di Star Wars: la Lucasfilm l'avrebbe infatti contattato per proporgli di realizzare uno dei prossimi lungometraggi della saga stellare. La notizia condivisa da The Hollywood Reporter sottolinea però che non è stato rivelato se il progetto che vorrebbero affidargli sia quello ideato da Kevin Feige, con cui ha già collaborato in occasione dei film del Marvel Cinematic Universe, o se si tratti di un progetto originale. Taika Waititi ha già debuttato nell'universo di Star Wars in occasione della serie The Mandalorian, prodotta per Disney+, di cui è stato il ... Leggi la notizia su movieplayer

Amaracchia : Ora cominciamo a ragionare - szntosfc : Star wars a volta do ben solo - cinemaniaco_fb : ?????????????? Star Wars: Taika Waititi sarà il regista di uno dei prossimi film? -