Standard & Poors: economia italiana raddoppierà la crescita nel 2020 (Di giovedì 16 gennaio 2020) L'economia italiana raddoppierà la crescita quest'anno, ma la domanda estera sarà ancora condizionata dalle tensioni commerciali e quella interna resterà debole. E' quanto prevede S&P Leggi la notizia su firenzepost

lucasofri : Il Fatto ha reso campione scientifico “e allora il PD?”. Standard di misurazione internazionale. - riotta : In America e in Europa se scopiazzi lasci il campo subito. In Italia diventi scrittrice di grido e vinci premi lett… - valentina_magri : @conio innalza gli standard di #sicurezza dei wallet di valute digitali per gli investitori istituzionali… -