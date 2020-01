Stadio San Paolo. Basta sciopero che danneggia Napoli. I veri tifosi tornino a tifare (Di giovedì 16 gennaio 2020) La stagione del Napoli è giunta ad uno snodo cruciale. In otto giorni, gli uomini di Gattuso scenderanno in campo per tre volte consecutive allo Stadio San Paolo. Il primo appuntamento è con la Fiorentina sabato 18, poi martedì 21 Quarto di Coppa Italia contro la Lazio ed infine domenica 26 gennaio la supersfida contro la Juventus. Il Napoli è atteso da un percorso ad ostacoli sempre più insidiosi, ma se vuole dare un senso alla stagione rilanciandosi in Campionato e puntando alla conquista di un trofeo deve assolutamente uscire con risultati importanti dal trittico dello Stadio San Paolo. In altri tempi, neanche molto remoti, lo Stadio San Paolo sarebbe stato l’uomo in più. Un fattore ambientale determinante e decisivo per spingere il Napoli alla vittoria, a gettare il cuore oltre l’ostacolo. La prolungata protesta di una parte importante della tifoseria, che diserta da ... Leggi la notizia su optimaitalia

