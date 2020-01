Stadi sempre più pieni in Serie A ma il San Paolo si svuota: i dati (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I dati della Lega calcio confermano la crescita di affluenza negli Stadi italiani. Come riporta l’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, anche se gli Stadi sono scomodi e lontani, anche se la partita ormai si vede meglio in tv, i dati diffusi dalla Lega alla fine del girone d’andata celebrano il passaggio oltre il tetto dei 5 milioni di spettatori, nonostante una partita in meno (Lazio-Spal). La media è stabilita in 26.952 persone a partita. Negli ultimi 15 anni non era mai successo. Nel complesso, le presenze negli Stadi di Serie A sono aumentate. La media degli spettatori nella massima Serie dopo 19 giornate è di 25.500. Una cifra che registra un incremento del 3.2% rispetto allo scorso campionato e che rappresenta il miglior dato registrato nell’ultimo quinquennio. Al primo posto per presenze ... Leggi la notizia su anteprima24

