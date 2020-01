Sprechi alimentari: a Milano si butta meno cibo rispetto al resto d’Italia (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’Osservatorio Waste Watcher ha reso noti i risultati di una ricerca in merito agli Sprechi alimentari in Italia. Da tale ricerca è emerso che in Italia, ogni anno, si sprecano ben 15 miliardi di euro di cibo anche se il dato risulta essere in diminuzione grazie anche all’aumento di consapevolezza in merito al problema del cibo e della fame. Tra le aree più virtuose d’Italia svettano la Lombardia e in particolare la città di Milano nella quale sembra si butti cibo solo una volta al mese. Sprechi alimentari Stando alle rilevazioni della ricerca, il 50% delle famiglie lombarde getta cibo solo una volta al mese, un dato decisamente migliore rispetto a quello nazionale che indica il 48%. In Lombardia, solo il 4% degli intervistati ha dichiarato di buttare cibo più volte nella stessa settimana, contro il 7% del dato nazionale. Nel complesso, tuttavia, anche se le ... Leggi la notizia su notizie

