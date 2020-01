Spinazzola-Politano, lo scambio di mercato tra Inter e Roma non è saltato: la soluzione (Di giovedì 16 gennaio 2020) Lo scambio Spinazzola-Politano tra Inter e Roma non è ancora saltato. La richiesta di ulteriori test fisici da parte del club nerazzurro e la successiva proposta di modifica dell'accordo iniziale hanno indispettito la dirigenza della Roma, ma si continua a trattare. Possibile l'obbligo di riscatto condizionato al numero di presenze. Leggi la notizia su fanpage

