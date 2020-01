Spagna, Sanchez nomina la sua ex ministra della Giustizia procuratore generale. “Senza vergogna, violata la separazione dei poteri” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il capo del governo Pedro Sánchez ha candidato come nuova procuratrice generale Dolores Delgado, ministro della Giustizia nel suo primo governo, scatenando così le reazioni di magistrati, politici e opinione pubblica che sostengono venga messa a rischio la separazione dei poteri. È lei una delle donne più discusse del momento in Spagna, dove 23 ministri iniziano il proprio lavoro, alcuni proseguendo quello già iniziato e altri che invece prendono posto nei vari dicasteri per la prima volta dopo mesi di instabilità politica. Mentre ricopriva il ruolo di ministro della Giustizia, Delgado ha attirato numerose lamentele, anche da parte di membri dello stesso Psoe, a causa del suo operato – definito “un disastro assoluto” – e il suo poco impegno, come si legge su El Diario. Ma adesso il suo ruolo è diventato ancor più chiacchierato e oggetto di critiche. Una delle decisioni più ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

