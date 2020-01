Spadafora: “Contro il razzismo in arrivo nuove tecnologie mai usate prima in Italia” (Di giovedì 16 gennaio 2020) A margine del convegno “Un calcio al razzismo”, organizzato dall’Unione delle comunità ebraiche italiane, ha parlato il ministro allo Sport Vincenzo Spadafora. «La percezione che si deve avere è che non si può più tollerare un clima in cui sembravano delle cose quasi possibili e scontate o che fossero di colore o di folklore. Sto già lavorando con il presidente della Figc, Gabriele Gravina, all’introduzione di nuove tecnologie che possano aiutarci anche facendo pressione, legittima, sulle società affinché le applichino. Gravina ha avuto un’ottima idea su cui ci siamo confrontati, anche insieme ai suoi tecnici, la settimana scorsa in un incontro che abbiamo tenuto riservato, proprio perché stiamo arrivando alla conclusione di un’intesa su queste nuove misure e vogliamo però comunicarle, come è mio solito, quando siamo sicuri che abbiamo la possibilità ... Leggi la notizia su ilnapolista

