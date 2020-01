Sorrento, inganna anziano con truffa del “caro amico”: denunciato (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSorrento (Na) – Un 46enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, ha raggirato un 65enne facendogli credere di essere una sua vecchia conoscenza. L’uomo ha imbrogliato l’anziano per poi farsi consegnare una somma di 150 euro in cambio di 7 cravatte di scarsa qualità. Resosi conto di non aver effettivamente mai visto quella persona, il 65enne ha intuito la truffa e si è recato immediatamente nella caserma dei Carabinieri per fare la denuncia. Gli agenti hanno quindi cercato e trovato il truffatore mentre era alla guida di un fuoristrada, a Sorrento. Per il “falso vecchio amico” è scattata la denuncia ed il sequestro dell’auto. La vittima invece si è vista restituire i propri soldi. L'articolo Sorrento, inganna anziano con truffa del “caro amico”: denunciato proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

