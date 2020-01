Sondaggio di Masia | gli italiani vogliono vedere lei a fianco di Di Maio | risultato

Sondaggio Masia - la Lega e Salvini scendono a un passo dalla "soglia psicologica" : i numeri : La Lega è pericolosamente vicina alla "soglia psicologica". Secondo il Sondaggio di Fabrizio Masia ed Emg Acqua per Agorà su Raitre, il partito di Matteo Salvini ha perso dal 19 dicembre a oggi 0,8 punti, scendendo dal 31,2 al 30,4 per cento. Da un anno abbondante, ormai, il Carroccio viaggia con il

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : "La crisi del Movimento 5 stelle è irreversibile". Le cifre : Il Movimento 5 stelle cade sempre più in basso. Non solo nei sondaggi sulle intenzioni di voto ma anche nelle rilevazioni su una possibile ripresa. Secondo l'ultimo Sondaggio Emg per Agorà illustrato da Fabrizio Masia in diretta da Serena Bortone, su Rai tre, il partito fondato da Beppe Grillo è pra

Sondaggio Emg di Fabrizio Masia per Agorà : Santori e Salvini meglio di Di Maio per la cena di Natale : Mattia Santori straccia Luigi Di Maio. Secondo un Sondaggio Emg illustrato da Fabrizio Masia a Serena Bortone, in diretta ad Agorà, su Rai tre, il leader delle Sardine è più gradito di quello del Movimento Cinque Stelle. Alla domanda: "Lei con chi vorrebbe trascorrere il pranzo di Natale?", il 23 pe

Sondaggio Emg di Fabrizio Masia per Agorà : cala la Lega di Matteo Salvini - sale ancora Giorgia Meloni : La Lega di Matteo Salvini resta il primo partito ma perde consensi mentre crescono quelli di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e dei due principali partiti di governo, Pd e Movimento 5 stelle. Secondo il Sondaggio Emg di Fabrizio Masia illustrato in diretta da Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre,

Sondaggio Masia - Lucia Borgonzoni a un passo da Bonaccini : le cifre della vittoria leghista? : Lucia Borgonzoni vola nei sondaggi, sempre più alle calcagna di Stefano Bonaccini. Quello del 26 gennaio in Emilia-Romagna si prospetta un testa a testa, con - secondo il Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà - l'attuale presidente della regione al 46,5 per cento e, subito dietro, la candidata leghi

Sardine - dal Sondaggio di Fabrizio Masia uno schiaffo a Mattia Santori : per gli italiani non deve candidarsi : Che schiaffo al capo delle Sardine, Mattia Santori, detto "il supercazzola" per la fumosità delle sue ricette: di ben chiaro in testa ha solo l'opporsi senza grandi argomenti a Matteo Salvini, vaneggiando sulla contrapposizione odio-amore. E il fatto che, probabilmente, Santori non sia granché adatt

Sondaggio Masia : Luigi Di Maio in caduta libera - male anche il Pd : Luigi Di Maio perde moltissimi consensi: nell’ultimo Sondaggio realizzato da Fabrizio Masia per Agorà, il capo politico di M5s il suo partito sono in caduta libera. Emg Acqua ha stimato il MoVimento intorno al 26,3%, con una perdita dello 0,2% rispetto alla settimana scorsa. Quello che si apre per M5s sembra essere un periodo nero, dove Di Maio non riesce a dare una svolta al gruppo e pare avvicinarsi a una crisi. Ma la notizia positiva ...

Sondaggio Masia - Luigi Di Maio in caduta libera : dove è precipitato il M5s : Si mette male per Luigi Di Maio. Il capo politico non solo deve fare i conti con un Movimento che non riesce più a gestire, ma deve anche tenere a bada numeri sempre più tragici. A rivelare una notevole criticità per la forza politica di Beppe Grillo è Fabrizio Masia. Il sondaggista, per la trasmiss

Sondaggio di Masia - Matteo Salvini al primo posto e Giorgio Meloni alle calcagna : i numeri che affondano Conte : Matteo Salvini vola ancora nei sondaggi. I numeri di Fabrizio Masia per la trasmissione Agorà chiariscono, ancora una volta, un quadro politico dove il governo è ora mai agli sgoccioli. La riprova? Se la fiducia nel leader leghista è ferma al 40 per cento (al primo posto del podio), lo stesso non si

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : il Pd crolla - è sceso sotto la soglia psicologica : La Lega di Matteo Salvini perde uno 0,2 per cento e resta saldamente il primo partito italiano con il 32,4 per cento delle preferenze. A seguire il Partito democratico che scende sotto la soglia psicologica del 20 per cento e crolla così al 19,7 per cento. E' quanto rivela Fabrizio Masia, ospite di

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : Cinque stelle sempre più giù - Lega primo partito : Non riesce a riemergere il Movimento 5 stelle mentre il Pd cresce e la Lega di Matteo Salvini tiene, pur perdendo qualcosina. Secondo il Sondaggio Emg Acqua presentato in diretta da Fabrizio Masia ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Rai tre, se si votasse oggi il Carroccio sarebbe i

Sondaggio Masia sull'Emilia Romagna - i "fattori segreti" : i numeri in mano a Salvini e Borgonzoni : Piazze piene, urne vuote. La speranza di Matteo Salvini, dopo la manifestazione delle "sardine" di sinistra in piazza Maggiore a Bologna (iniziativa che si sposterà di volta in volta con i comizi della Lega) deve comunque fare i conti con i sondaggi per le elezioni regionali in Emilia Romagna, il pr

Sondaggio Fabrizio Masia : per il 54 per cento l'alleanza Pd-M5s non è un bene : Non solo l'ex Ilva, ma anche il caos e le polemiche sullo stato d'emergenza a Venezia. Il Conte bis è a rischio tenuta, lo ha detto anche Luigi Di Maio e lo ribadiscono gli italiani. Nel Sondaggio di Fabrizio Masia per la trasmissione Agorà la maggior parte dei cittadini, esattamente il 54 per cento