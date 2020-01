Sondaggi politici Ipsos: uccisione Soleimani sbagliata per maggioranza italiani (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sondaggi politici Ipsos: uccisione Soleimani sbagliata per maggioranza italiani La decisione della Casa Bianca di eliminare il generale iraniano Soleimani è stato un grave errore da parte del governo americano. A sostenerlo è più un italiano su due nei Sondaggi politici Ipsos per il Corriere della Sera, pubblicati l’11 gennaio. Secondo il 49% la mossa di Trump potrebbe innescare una guerra dalle conseguenze imprevedibili. Il 27% ritiene l’azione americana “comprensibile ma eccessiva per i rischi di destabilizzare ulteriormente un’area già molto instabile”. Solo l’8% si scheira al fianco degli Usa definendo l’uccisione di Soleimani una “giusta reazione da parte del governo americano per bloccare un possibile conflitto che avrebbe potuto estendersi rapidamente”. A ritenere grave l’intervento a stelle strisce è è la gran ... Leggi la notizia su termometropolitico

