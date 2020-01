‘Sognando l’Olimpo’: Ludovico Fossali, il primo italiano a qualificarsi ai Giochi nell’arrampicata sportiva (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’arrampicata sportiva sarà per la prima volta disciplina olimpica a partire dalla prossima edizione dei Giochi di Tokyo 2020. Anche l’Italia ha scritto un’importante pagina della storia di questo sport, visto che sarà tra i pochi Paesi che potranno contare su atleti qualificati sia nella gara maschile che in quella femminile. Proprio Ludovico Fossali è diventato il primo italiano in assoluto (seguito qualche settimana dopo da Laura Rogora) ad ottenere lo storico pass, nominale, a Cinque Cerchi. Bisogna però subito specificare che lo sport dell’arrampicata sportiva comprende tre diverse discipline: lo speed, il boulder e il lead, ma a Tokyo conterà per le medaglie il risultato della combinata, che somma i piazzamenti ottenuti nelle tre prove sopraccitate. In poche parole, saranno avvantaggiati gli atleti più eclettici, in grado di fare bene nelle tre ... Leggi la notizia su oasport

