Società e lavoratori ‘finti’ per incassare le disoccupazioni: “E dalle istituzioni qualcuno li aiutava” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAssociazione a delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, reati tributari, riciclaggio e autoriciclaggio: sono questi i reati contestati a dieci persone del Beneventano. Questa mattina, all’alba, il blitz della Guardia di Finanza (leggi qui) che ha dato esecuzione all’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari all’esito di un’indagine coordinata dalla procura della Repubblica. I dettagli dell’operazione sono stati illustrati pochi minuti fa nel corso di una conferenza stampa in Procura. E dal racconto degli inquirenti è emerso che erano centinaia le persone coinvolte in un sistema criminoso particolarmente sofisticato. All’apice della struttura, diciassette aziende fittizie, mai realmente operative, facenti tutte riferimento al medesimo sodalizio, riconducibile a dieci persone (cinque agli arresti domiciliari e cinque con obbligo di ... Leggi la notizia su anteprima24

CheGuevaraRoma : RT @bdsitalia: Paesi Baschi: Lavoratori, sindaci e società civile si mobilitano contro la partecipazione dell’impresa locale CAF alla ferro… - bdsitalia : Paesi Baschi: Lavoratori, sindaci e società civile si mobilitano contro la partecipazione dell’impresa locale CAF a… - fabyo40 : RT @marsion65: Renzi ha tolto l'articolo 18 permettendo alle aziende di licenziare i lavoratori, ora non vuole licenziare società autostra… -