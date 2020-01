Smog, i Medici per l’Ambente: “Giusto il blocco ai diesel 6 a Roma” (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’emergenza Smog che sta soffocando l’aria di molte città italiane è “un problema fondamentale che interessa molte realtà, compresa Roma. Per combatterlo vanno presi dei provvedimenti che sicuramente devono interessare il trasporto, la mobilità dei cittadini e il riscaldamento casalingo. La scelta a Roma di fermare le auto diesel Euro 6 fa parte di questi provvedimenti perché va disincentivato l’uso dell’auto privata e favorita invece la mobilità ‘green’. Solo così si può combattere questo tipo di inquinamento”. Lo ha affermato all’Adnkronos Salute Roberto Romizi, presidente dell’Associazione Medici per l’ambiente-Isde, a margine della presentazione alla Camera dei Deputati del report sull’inquinamento da Pfas in Veneto.L'articolo Smog, i Medici per l’Ambente: “Giusto il blocco ai diesel 6 a ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

