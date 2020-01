Slay the Spire riceve il personaggio di The Watcher nel nuovo grande aggiornamento 2.0 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Slay the Spire ha appena ricevuto un aggiornamento mastodontico su PC, che introduce, tra le altre cose, un nuovissimo personaggio giocabile noto come The Watcher.Il nuovo aggiornamento gratuito di Slay the Spire è abbastanza significativo da giustificare la versione numero 2.0 che porta un elenco di modifiche al bilanciamento e correzioni di bug abbastanza lungo. La grande aggiunta, tuttavia, è The Watcher.La meccanica principale del personaggio è legata alle posizioni che lo distingue da altri eroi giocabili.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

