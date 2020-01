Sky: Rrahmani-Napoli, è fatta. Domani visite mediche. 14 milioni e quinquennale da 1,8 (Di giovedì 16 gennaio 2020) La trattativa tra il Napoli e l’Hellas Verona per l’acquisto di Amir Rrahmani è ormai arrivata alla conclusione. Il calciatore è da considerare del Napoli. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito, aggiungendo che il difensore è atteso Domani a Villa Stuart per le visite mediche. Ecco quanto scrive Di Marzio: “La trattativa tra il Napoli e l’Hellas Verona per Amir Rrahmani è ormai giunta al termine: il difensore classe 1994 è atteso Domani per le visite mediche, che saranno svolte a Villa Stuart a Roma. Il giocatore passa al Napoli per 14 milioni di euro e firmerà un quinquennale da circa 1,8 milioni di euro, ma rimarrà a disposizione di Ivan Juric fino al termine della stagione”. L'articolo Sky: Rrahmani-Napoli, è fatta. Domani visite mediche. 14 milioni e quinquennale da 1,8 ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

news24_napoli : Sky – Domani visite mediche di Rrahmani col Napoli a Villa Stuart: le… - napolista : Sky: Rrahmani-Napoli, è fatta. Domani visite mediche. 14 milioni e quinquennale da 1,8 Il difensore passa al Napoli… - Spazio_Napoli : -