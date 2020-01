Sky: anticipazioni su Napoli-Fiorentina, Ospina ancora preferito a Meret (Di giovedì 16 gennaio 2020) Le ultime novità di Sky Sport sul lavoro del Napoli di Gattuso in vista della prossima sfida di sabato sera contro la Fiorentina parlano di un’ennesima riconferma di David Ospina in porta preferito a Meret. «Il Napoli si prepara alla lunga serie si partite al San Paolo, si riparte dalla Fiorentina, poi la Lazio in Coppa Italia, e infine la Juve. C’è per Gattuso la grande emergenza in difesa e le scelte obbligate per l’assenza di Koulibaly e Maksimovic. C’è anche la riconferma tra i pali ancora Ospina. Mentre Lobotka e Demme, arrivati in buone condizioni atletiche saranno a disposizione. Lozano fa progressi, ma è ancora Callejon l’opzione più accreditata» L'articolo Sky: anticipazioni su Napoli-Fiorentina, Ospina ancora preferito a Meret ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

