Simona Ventura ex moglie Stefano Bettarini: tutti i tradimenti del marito (Di giovedì 16 gennaio 2020) Questo articolo Simona Ventura ex moglie Stefano Bettarini: tutti i tradimenti del marito è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Simona Ventura è l’ex moglie di Stefano Bettarini con cui ha avuto anche due figli. La donna è stata tradita dall’ex calciatore oppure no? Lui nega, ma… E’ stata una delle storie d’amore che ha tenuto banco per molto tempo ed ha riempito tutte le prime pagine dei giornali di gossip: Simona Ventura e Stefano … Leggi la notizia su youmovies

CronacaSocial : Simona Ventura, arriva l'annuncio più bello per la conduttrice al settimanale Chi. Auguri! LEGGI??… - 8antonio8989 : È da stamattina che canto 'No perditempo' di Paola Cortellesi a Sanremo 2004, condotto da Simona Ventura. - susannapaisio : Cristiano Grattarola Ornella Ventura Mirella Maselli & Co. .... Merita!!!!! Vero Simona Garbarino GianniMasella?! ?? -