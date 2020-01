Sicilia: campagna anti alcol Regione, Cgil 'manifesto sessista, Razza responsabile' (Di giovedì 16 gennaio 2020) Palermo, 16 gen. (Adnkronos) - "La tempestività con cui è stato rimosso il manifesto contro l’abuso di alcol da parte delle donne non mitiga le pesanti responsabilità in capo all’assessore alla Salute per un scelta sessista e di pessimo gusto". Così Elvira Morana, responsabile Cgil Sicilia per le po Leggi la notizia su liberoquotidiano

fattoquotidiano : Sicilia, polemiche sulla campagna istituzionale contro l’abuso di alcol: “Sessista e degradante” - ZvezdaCielo : RT @potere_alpopolo: In Sicilia, l'assessorato alla Salute lancia con questa immagine una campagna contro l'abuso di alcool tra le donne.… - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Le femministe in tilt per un paio di bicchieri -