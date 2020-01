Si alza il sipario sull’anno dello sport a Tokyo (Di giovedì 16 gennaio 2020) A Tokyo si alza il sipario sul Nuovo Anno in cui sarà grande protagonista lo sport in tutte le sue forme. In attesa dell’inizio ufficiale di una delle più amate competizioni sportive, che vedrà gli occhi di tutto il mondo puntati sulla capitale nipponica tra luglio e agosto, i visitatori possono entrare nello spirito dei giochi con le tante attività a tema disponibili in città, dal nuovo Museo delle Olimpiadi alla mostra fotografica al Keio Plaza Hotel. Inoltre, i più sportivi possono cimentarsi in tantissime disclipline sportive tradizionali e moderne, fino a un’adrenalinica immersione “atletica” nella realtà virtuale. Per entrare nello spirito delle competizioni e ripercorrere la storia di questa celebre manifestazione sportiva, ha recentemente aperto a Tokyo il Museo delle Olimpiadi – gestito dal Comitato Olimpico Giapponese – situato a breve distanza dal New ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

comunevenezia : ?? L’8 febbraio si alza il sipario sul #CarnevaleVenezia2020 con la Festa sull’acqua-parte prima in Rio di Cannaregi… - Notiziedi_it : In Rai è tempo di nomine e si alza il sipario su Sanremo - Francesca110677 : RT @pycall__: Il tempo del giorno finisce a ovest, con la scomparsa del sole in un orizzonte color albicocca in fondo e più sopra, lillà. N… -