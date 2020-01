Si accodava agli automobilisti al telepass pur di non pagare il pedaggio, 37enne evade migliaia di euro (Di giovedì 16 gennaio 2020) Lavinia Greci L'uomo è stato individuato grazie alle telecamere poste alle barriere, che lui oltrepassava non pagando mai la quota di viaggio. Ora dovrà rispondere di truffa e insolvenza fraudolenta Il sistema che aveva adottato era semplice: una volta arrivato al casello, pur di non pagare la quota di pedaggio, seguiva le automobili dotate di telepass e usciva dalla barriera autostradale (grazie a loro, sfruttando la sbarra alzata) senza versare neanche un centesimo. Così, grazie a questo espiediente, affinato nel tempo, era riuscito a risparmiare migliaia di euro di tassa, evadendo il dazio autostradale. Evasi migliaia di euro Secondo quanto riportato da Il Corriere della sera, lo stratagemma, che aveva funzionato fino a pochi giorni fa, aveva consentito all'uomo di non pagare una somma piuttosto rilevante, calcolata in circa 10mila euro. In base a quanto riportato, il ... Leggi la notizia su ilgiornale

accodava agli Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : accodava agli