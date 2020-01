Shock a Gragnano: promessa di matrimonio si trasforma in blitz dei carabinieri (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoGragnano (Na) – Può una promessa di matrimonio in Comune diventare un’operazione militare? A quanto pare sì. E’ accaduto a Gragnano, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno fatto irruzione mettendo sotto assedio il Municipio per catturare tre uomini del clan Di Martino, sodalizio attivo nella zona dei monti Lattari attraverso estorsioni e spaccio di marijuana in un’area non a caso ribattezzata “Giamaica d’Italia”. I carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi di uno dei rampolli della cosca – il 29enne Michele Di Martino – e a quelli di altri due affiliati. E’ intervenuto anche il 118, in quanto alcune delle donne presenti alla cerimonia, al momento dell’azione dei militari dell’arma, hanno accusato malori. Come riporta l’Ansa, inizialmente il grande clamore ... Leggi la notizia su anteprima24

