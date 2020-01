Shakira, nuovo singolo: quasi irriconoscibile dopo il cambio look [FOTO] (Di giovedì 16 gennaio 2020) Shakira cambia totalmente il proprio look a meno di un mese dal Super Bowl Partito dalla Colombia, il viaggio di Shakira nella musica prosegue ancora oggi, ammirata come artista e come donna. Se la storia d’amore col calciatore Gerard Piqué procede a gonfie vele, la carriera è altrettanto foriera di soddisfazioni. Tra nemmeno un mese (2 febbraio) Shakira salirà sul palco dell’Hard Rock Stadium di Miami per l’attesissimo halftime show del Super Bowl, la tradizionale finale dell’esplosiva stagione di football americano. Una vetrina prestigiosa, molto prestigiosa, solamente concessa alle stelle più luminose. Qualche nome? Leggete un po’: Madonna, Bruno Mars, Beyoncé, Katy Perry, Coldplay, Justin Timberlake, Lady Gaga, fino ai Maroon 5. Tutti loro sono stati chiamati solamente nei primi anni 2000. E l’elenco andrebbe avanti ancora a lungo, se solamente volessimo. Sensualità latina Le ... Leggi la notizia su kontrokultura

