Seveso: rifiuti sul parabrezza per rubare la borsetta, scoperti da carabiniere fuori servizio | VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Spazzatura sul parabrezza per distrarla e rubarle la borsetta: ma il carabiniere fuori servizio si accorge e li fa arrestare. E’ andata malissimo ai 3 soggetti, italiani senza fissa dimora (anche se residenti in un campo nomadi), arrestati l’altra sera a Seveso dai carabinieri di Varedo, grazie all’intuizione di un collega fuori servizio. I tre malviventi, una donna 41enne e due fratelli di 25 e 41anni (solo i primi due pregiudicati per reati specifici), hanno inscenato un ingegnoso stratagemma per sottrarre la borsa ad una donna appena uscita da un supermercato. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

