Serie tv | "Mindhunter", la terza stagione può attendere: parola di David Fincher (Di giovedì 16 gennaio 2020) David Fincher 'congela' la terza stagione di "Mindhunter", il nuovo capitolo della Serie non si farà. Almeno per il momento. Il regista sta girando il suo primo film per Netflix, che vedremo a fine anno. David Fincher ha detto basta, per il momento. I fan della Serie "Mindhunter" sono saltati sulla sedia non appena Netflix …

