Senza slip ed ecco cosa salta fuori. Wanda Nara è ‘da restarci secchi’: la foto da infarto (Di giovedì 16 gennaio 2020) Wanda Nara è stata protagonista anche nella serata di ieri, mercoledì 15 gennaio, al ‘Grande Fratello Vip’ condotto da Alfonso Signorini. Prima del reality show aveva deciso di riprendersi in intimo, mentre un truccatore era intento a spalmarle la crema sul suo stratosferico lato B. Ed anche nel recente passato aveva deliziato tutti con immagini di sé praticamente a luci rosse e quasi da censurare. Anche qualche ora fa ha deciso di esagerare. La moglie del calciatore del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, ha pubblicato una foto nel territorio francese. Infatti, si può notare la Tour Eiffel, a dimostrazione del fatto che si trovava nella capitale Parigi. Non è chiaro quando sia stata scattata questa istantanea, ma non è questo ovviamente che ha attirato l’attenzione dei suoi fan. C’è un dettaglio molto ‘hot’ che ha scatenato fantasie di ogni genere nei ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Max92387016 : @vogliosoloKlee Con o senza slip? - buono_bravo : @laleidirastal Vorrei mettermi in ginocchio e guardarti sotto la gonna x vedere sei sei senza slip - ingiuly : @jeschiralli Il problema è quando sta sul fianco e senza slip ?????????????????? -