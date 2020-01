“Senza quelle luci…”. Grande Fratello Vip nel caos: la frase di Rita Rusic su Barbara D’Urso non passa inosservata (Di giovedì 16 gennaio 2020) Barbara D’Urso è sempre inarrestabile. La conduttrice è sempre col sorriso e sprizza sempre energia da tutti i pori. Eppure dietro quella corazza nasconde un mondo di debolezze e dolore, che maschera perfettamente. Un esempio? Le oramai famosissime luci degli studi di Barbara, quelle che in gergo ‘smarmellano’ l’immagine rendendola abbagliante. Grazie a questo tipo di trucco, è possibile nascondendo piccole imperfezioni e ormai queste sono un suo marchio di fabbrica. In un’intervista la stessa conduttrice aveva parlato della famose luci: “Forse le uso per insicurezza. Sai, Quando da piccola tua madre si ammala e muore, ti devi mettere una corazza e mangiare il mondo, se no il mondo divora te”.



Carmelita ha infatti raccontato che le luci, ma anche il suo carattere energico e il suo sorriso sempre stampato in faccia sono la sua corazza, il ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Mov5Stelle : Il capolavoro di incuria di #Autostrade per l’Italia, i crolli, le tragedie avvenute e quelle sfiorate, sono frutto… - NicolaMorra63 : Le regole che ti vengono imposte son sempre quelle che cerchi di trasgredire. Quelle che ti imponi da solo senza p… - emilianogriff78 : @China5ki @MarcoVisita @Mussmauer @lazialeantifa Allora io voto a favore e contro nel senso che se il buon Helm vuo… -