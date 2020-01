Senato, Luigi Di Marzio esce dal M5s: “Additato come traditore per aver firmato referendum contro taglio degli eletti” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nuovo addio dalle fila dei 5 stelle in Senato. Il Senatore Luigi Di Marzio, intervenendo in Aula, ha annunciato la sua adesione al gruppo Misto. Una decisione, ha dichiarato, presa dopo “essere stato additato come traditore” per aver firmato il referendum contro il taglio dei parlamentari. Il Senatore ha esordito dicendo di sentirsi costretto a dover prendere atto di “una epurazione di fatto“: “Ancorché con il rammarico di separarmi da colleghi integerrimi”, ha continuato, “formalizzo la mia decisione di aderire al gruppo Misto, formazione certamente inidonea a favorire qualsivoglia eventuale desiderio della reiterazione di un’esperienza rivelatasi finora deludente, anche a causa del sostanziale disinteresse ad accogliere qualsivoglia contributo ulteriore rispetto a quello di dover pigiare pulsanti“. Di Marzio ha quindi dichiarato di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

