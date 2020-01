Secolo: Gattuso vuole convocare Tonelli per la Fiorentina, trattativa con la Samp rimandata (Di giovedì 16 gennaio 2020) La trattativa tra Samp e Napoli per Lorenzo Tonelli rallenta ancora una volta, ma non sfuma. Lo scrive il Secolo XIX. La penuria di difensori nel Napoli starebbe convincendo Rino Gattuso a convocare, per la partita contro la Fiorentina, anche Tonelli. Dunque il dialogo tra i club dovrebbe ricominciare dopo domenica. Scrive il Secolo: “questa melina del Napoli su Lorenzo Tonelli, che neppure ieri è partito per Genova, dovrà interrompersi. A ieri sera, appunto, la trattativa non era sbloccata ma il particolare che la Samp non si stia buttando su un “piano b”, pur avendo vari nomi in mente, dice che c’è comunque fiducia di poterla chiudere presto. Come noto la richiesta del Napoli è di prestito con obbligo di riscatto a 3 milioni mentre il Viperetta ha offerto 2. A bloccare l’affare è sì il milione di differenza ma anche il fatto che Gattuso in questo momento ha vari difensori out ... Leggi la notizia su ilnapolista

