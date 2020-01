Sean Penn: 5.000 dollari a selfie per raccogliere fondi a favore della popolazione di Haiti (Di giovedì 16 gennaio 2020) L'attore Sean Penn, durante una serata ideata per raccogliere fondi, si è fatto pagare 5.000 dollari ogni selfie scattato. Sean Penn, per raccogliere fondi a favore della popolazione di Haiti, si è fatto pagare 5.000 dollari per ogni selfie scattato con lui durante un evento benefico a cui hanno partecipato numerose star del mondo dello spettacolo. La star ha "condotto" la serata dedicata al decimo anniversario di CORE (Community Organized Relief Effort) per raccogliere soldi da destinare alla popolazione di Haiti colpita un decennio fa da un devastante terremoto. Sean Penn, sul palco dell'evento, ha dichiarato: "Non siamo qui stasera perché vogliamo il vostro aiuto, siamo qui stasera perché abbiamo bisogno del vostro aiuto. Quando il prossimo disastro colpirà ... Leggi la notizia su movieplayer

