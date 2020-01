Scontro tra filobus e camion a Milano, disposta perizia per ricostruire ogni istante dell’incidente (Di giovedì 16 gennaio 2020) La procura di Milano ha disposto una perizia cinematica e meccanica per ricostruire ogni momento dell'incidente tra il filobus della 91 e il camion di rifiuti dell'Amsa dello scorso 7 dicembre in viale Bezzi a Milano. La procura vuole stabilire l'esatta dinamica e la velocità dei due veicoli che, scontrandosi, hanno provocato 15 feriti e la morte di Shirley Ortega Calangi. Leggi la notizia su fanpage

La7tv : #dimartedi Il botta e risposta tra Pietro Senaldi (Libero) e Piercamillo Davigo: 'Disinformazione? Su quali giornal… - borghi_claudio : @IvanoMulone Non sono 'atti del governo' pouttosto 'mancati atti' a cominciare dal cambio del management e della go… - artnewsit : Lo scontro tra #Pd e #Iv su regionale e #prescrizione minaccia la tenuta del #governo -