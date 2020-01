Scontro in metro, la Procura indaga. Il responsabile metro: “Il macchinista ha sbagliato” (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Procura di Napoli continua ad indagare sullo Scontro dei treni in metropolitana di martedì mattina. I reati ipotizzati sono: disastro ferroviario, lesioni e violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le indagini, scrive il Corriere del Mezzogiorno, si estenderanno su tutta la linea della metropolitana collinare. E la settimana prossima cominceranno gli interrogatori dei vertici di Anm e dei macchinisti. La Procura ha sequestrato i treni coinvolti nello Scontro e le scatole nere. “L’impegno è quello di procedere celermente, ma senza lasciarsi prendere da una fretta dettata dalla esigenze del trasporto pubblico. La priorità resta la sicurezza in merito alla quale servono risposte che solo un lavoro attento di indagini può fornire”. Ieri mattina, intanto, i tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il personale Anm hanno ... Leggi la notizia su ilnapolista

Agenzia_Ansa : #Scontro fra treni della #metro a #Napoli: macchinista sotto choc e 9 feriti lievi. Incidente intorno alle 7 appena… - napolista : Scontro in #metro, la Procura indaga. Il responsabile metro: 'Il macchinista ha sbagliato' - ilNapolista - cronachecampane : Scontro Metro Napoli: mancava il sistema di controllo nella zona dell’incidente -