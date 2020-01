Scontro furioso tra Mario Giordano e Taylor Mega in diretta tv: “Fare l’influencer più faticoso che fare la contadina”. Lui le leva l’audio (Di giovedì 16 gennaio 2020) Mario Giordano contro Taylor Mega Durante il programma di Rete 4 Fuori dal Coro, Mario Giordano ha chiesto al pubblico di votare il proprio personaggio preferito tra la contadina Jessica, che lavora e fatica nei campi per 1.000 euro al mese, e la influencer Asia Gianese, che su Instagram guadagna la stessa somma, ma pubblicando una sola foto: in puntata è intervenuta anche Taylor Mega. Il giudizio del televoto, infatti, è stato impietoso nei confronti delle influencer come lei, perché ha vinto Jessica con l’89 per cento delle preferenze. E così, alla lettura del verdetto, Taylor Mega ha acceso la polemica, prendendo subito le difese della sua amica e collega Asia Gianese, affermando: “Psicologicamente il lavoro dell’influencer è più stressante, se fosse così facile, lo farebbero tutti”, spiega al conduttore. Le sue parole provocano la dura reazione di Giordano, ... Leggi la notizia su tpi

