Sci alpino: Marta Bassino punta Sestriere per continuare a sognare la Coppa di gigante (Di giovedì 16 gennaio 2020) Due italiane a caccia di un sogno. Non c’è solo Federica Brignone a lottare per la Coppa di gigante, ma anche Marta Bassino è pienamente in corsa per conquistare la sfera di cristallo. La piemontese è attesa dalla gara di casa del Sestriere per centrare un altro grande risultato in quella che finora è senza dubbio la miglior stagione della sua carriera. Bassino ha finalmente trovato quella continuità tanto ricerca nelle stagioni passate. Eppure tutto era cominciato con un dodicesimo posto a Soelden un po’ deludente, ma da quel momento la nativa di Cuneo non ha davvero più sbagliato. Il successo di Killington, il primo in carriera in Coppa del Mondo, ha aperto la strada e poi c’è stato anche il secondo posto in quel di Lienz. In mezzo a questi due risultati il settimo posto di Courchevel, con il rimpianto di non aver confermato la seconda posizione della prima ... Leggi la notizia su oasport

