Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: la leggenda della Lauberhorn. Tre giorni di fuoco e di storia a Wengen (Di giovedì 16 gennaio 2020) Basta veramente solo un nome: Lauberhorn. Semplicemente la storia della Coppa del Mondo. Venerdì con la combinata comincia la tre giorni di Wengen. Sabato sarà poi il giorno della mitica discesa libera una delle grandi classiche del Circo Bianco. La discesa più lunga con i suoi 4 chilometri, con il mitico salto Hundschopf e lo spettacolare passaggio del Wasserstation tunnel, con gli sciatori che attraversano una galleria con sopra la rete ferroviaria. La storia dello sci, un tracciato che ha veramente pochi eguali al Mondo per spettacolarità ed importanza. Nella velocità solo la Streif di Kitzbuehel può pareggiare la storia di Wengen ed in Austria si gareggerà la prossima settimana. Chi è stato grande protagonista nelle stagioni passate sulla Streif è stato Dominik Paris, che, invece, ha un feeling completamente diverso con la Lauberhorn. Paris non solo non ha mai vinto a Wengen, ma ... Leggi la notizia su oasport

