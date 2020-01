Sci alpino, confermato il programma del weekend della Coppa del Mondo a Wengen (Di giovedì 16 gennaio 2020) E’ andata in scena quest’oggi la seconda e ultima prova della discesa di Wengen (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Sul Lauberhorn c’è grande attesa per Dominik Paris, dopo che il nostro portacolori a Bormio ha recitato la parte del mattatore. Tuttavia, nel weekend elvetico, tengono banco le condizioni meteorologiche. Ebbene, le ultime novità dal fronte dicono che il programma del fine settimana non verrà toccato, nonostante sia previsto un peggioramento. Pertanto, la giuria ha deciso che domani 17 gennaio andrà in scena la combinata, mentre sabato 18 vi sarà la discesa e domenica 19 lo slalom. Nella specialità di velocità pura, Paris si augura di sfatare il tabù vittoria/podio, per rafforzare la propria candidatura al successo della Coppa di specialità e, perché no, credere nel sogno della Sfera di cristallo generale. CLICCA ... Leggi la notizia su oasport

