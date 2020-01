Schalke 04-Borussia Moenchengladbach, Bundesliga (Di giovedì 16 gennaio 2020) Schalke 04-Borussia Moenchengladbach è la prima partita del girone di ritorno della Bundesliga, che torna in campo dopo la lunga sosta invernale: probabili formazioni, pronostici e la diretta in tv e in streaming. Schalke 04 – Borussia Moenchengladbach venerdì ore 20:30 Queste due squadre hanno iniziato la stagione con dei nuovi allenatori e sono state protagoniste di un ottimo girone di andata. Con David Wagner in panchina, lo Schalke 04 ha dimenticato gli affanni della passata stagione in cui la squadra aveva rischiato addirittura la retrocessione e si trova ora quinta in classifica con gli stessi punti dei rivali del Borussia Dortmund. E con la possibilità battendo il Borussia Moenchengladbach di accorciare sulla seconda posizione. La squadra allenata da Marco Rose ha fatto addirittura meglio. Ha rischiato di vincere il girone di andata, chiuso con soltanto due punti ... Leggi la notizia su ilveggente

