Scenari climatici futuri, una piattaforma per gli agricoltori campani (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCava de Tirreni (Sa) – Per gli agricoltori della campania da oggi sarà più agevole accedere alle opportunità di finanziamento regionali in tema di pratiche agricole biologiche e sostenibili per il raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici regionali: è on line, infatti, il sito web www.ruralplus.it, facente parte del progetto RURAL, sviluppato nell'ambito del PSR Regione campania 2014-2020 – Sottomisura 16.5 – Tipologia d'intervento 16.5.1 – Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso. Sviluppato su commissione dall'agenzia di comunicazione integrata MTN Company (che ha realizzato anche il brand del progetto, oltre che occuparsi di progettazione e gestione degli ...

