Scambio Spinazzola-Politano, Inter e Roma provano a ricucire: il caso delle visite mediche (Di giovedì 16 gennaio 2020) L'affare di mercato tra Inter e Roma era praticamente fatto. Spinazzola sembrava già un calciatore dell'Inter, mentre Politano era sbarcato a Roma e pareva pronto a vestire nuovamente il giallorosso. Ma la trattativa è stata stoppata a causa di una richiesta di Conte, che ha chiesto di far effettuare dei test fisici a Spinazzola, prima della firma. La Roma non ha preso bene questa decisione. Leggi la notizia su fanpage

FabrizioRomano : Confermato lo scambio annunciato su @SkySport ieri sera: Politano domani farà le visite mediche con la Roma, Spinaz… - FabrizioRomano : Accordo raggiunto tra Inter e Roma per lo scambio tra Politano e Spinazzola: si lavora per limare le distanze sui c… - DiMarzio : C’è l’intesa tra @Inter e @OfficialASRoma per lo scambio #politano-#spinazzola: club e agenti al lavoro per le inte… -