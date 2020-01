Santo e Onomastico del giorno 16 gennaio: si festeggia San Marcello (Di giovedì 16 gennaio 2020) Oggi per il Santo e l’Onomastico del giorno 16 gennaio, si festeggia San Marcello. Festa in tutta Italia per un nome molto comune e amato. Spesso le fonti lo hanno confuso con S. Marcellino, papa morto martire verso il 304. Sembra che il più grande merito di Marcello sia stato avere ristrutturato le parrocchie devastate … L'articolo Santo e Onomastico del giorno 16 gennaio: si festeggia San Marcello proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

