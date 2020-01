Sanremo, Amadeus accusato di sessismo: “Sono stato frainteso” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sanremo, Amadeus accusato di sessismo: “Sono stato frainteso” Amadeus ha scatenato tantissime polemiche in seguito alla presentazione di Francesca Sofia Novello, la dolce metà di Valentino Rossi che quest’anno salirà sul palco dell’Ariston per affiancare il direttore artistico in una delle cinque serate del Festival di Sanremo. Oltre alla Novello, ci saranno altre nove donne ad affiancare Amadeus ma, durante la conferenza stampa d’introduzione del Festival, il direttore artistico ha pronunciato una frase che gli è costata l’etichetta di “sessista”. A tale proposito, Amadeus ha così replicato all’Ansa: “Mi dispiace che sia stata interpretata malevolmente la mia frase, sono stato frainteso”. Amadeus sulla fidanzata di Valentino Rossi: “Ragazza molto bella, sta un passo indietro a un grande uomo” Amadeus su Francesca Sofia ... Leggi la notizia su tpi

MonicaCirinna : Da #Amadeus inaccettabile sessismo. La RAI tuteli la pari dignità delle professioniste che ha ingaggiato. Salini, c… - Viceitaly : Guarda Amadeus 'distruggere' anni di emancipazione femminile alla conferenza stampa di Sanremo - chiaragribaudo : Il Festival di Sanremo compie 70 anni e #Amadeus ha deciso di riportarlo al 1950. Per lui una co-conduttrice è meri… -