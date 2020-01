Sanremo 2020, Myss Keta contro il discorso di Amadeus: “sono rimasta come un ghiacciolo” (Di venerdì 17 gennaio 2020) La bufera scatenatasi su Amadeus e sul suo Festival di Sanremo, in onda dal 4 all’8 Febbraio, non sembra accennare a placarsi e questa volta è Myss Keta a dire la sua. come riporta il giornalista Simone Alliva sul suo profilo Twitter, a questo giro la “ragazza di Porta Venezia” ha deciso di non coprirsi dietro nessun velo o occhiale di sorta rispondendo apertamente alle dichiarazioni di Amadeus, accusato di aver detto frasi sessiste durante la conferenza stampa di Sanremo 2020: Penso che il posto di una donna sia davanti a un uomo. Una donna non deve stare al posto che gli impone la società. Ho visto la conferenza e sono rimasta come un ghiacciolo. come riporta La Repubblica, Myss Keta, prossima conduttrice de L’Altro Festival sulla Rai, ha dato sfogo al suo pensiero durante un evento organizzato dalla Treccani con Nicola Lagioia, proseguendo con una ... Leggi la notizia su trendit

