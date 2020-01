Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello risponde alle critiche e difende Amadeus: «È stato frainteso» (Di giovedì 16 gennaio 2020) «Penso che l’introduzione che mi ha rivolto Amadeus sia stata fraintesa». Francesca Sofia Novello ha risposto alle polemiche scatenatesi dopo la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2020, durante la quale il conduttore Amadeus l’aveva definita come «la ragazza di Valentino Rossi», scelta «per la bellezza e per le capacità di stare con un grande uomo, stando un passo indietro». La modella ha condiviso una serie di storie su Instagram, difendendolo dalle accuse di sessismo. «Non credo che sia il passo avanti o indietro ad assicurare e a garantire il ruolo della donna», ha scritto. «Mi fa ridere tutto questo tam tam – ha continuato – però fa parte del gioco. Il Sanremo che ha immaginato Amadeus è incentrato sulla valorizzazione delle donne in tutte le diverse sfumature e sfaccettature. Pace e amore a tutti quanti. Caso chiuso!». Leggi ... Leggi la notizia su open.online

