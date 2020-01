Sanremo 2020, Elisabetta Gregoraci, l’accusa a Savino: “Esclusa per il mio ex marito” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Mentre Amadeus spegne le polemiche sulla sua presunta presentazione sessista, spiegando che “” si apre un nuovo fronte tra Elisabetta Gregoraci e Nicola Savino. Con un post su Instagram la showgirl si sfoga per l’esclusione a sorpresa dalla conduzione dell’Altro Festival, in onda su RaiPlay. Il motivo sarebbe il veto posto da Nicola Savino, che, a quanto riferito dalla Gregoraci, la ritiene riconducibile alla ‘destra’ per via del suo ex marito, Flavio Briatore. “Sono basita, sconcertata e amareggiata per quanto mi ha detto Nicola”, ha dichiarato Gregoraci, “non mi aspettavo che un conduttore televisivo potesse parlarmi di politica. Ma così è andata. Se mi avesse detto che non mi voleva perché sono incapace di ballare e cantare, avrebbe fatto meno male”. E ha continuato: “Mi era stata data la conferma per la mia ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

