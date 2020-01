Sanremo 2020, Amadeus su Francesca Sofia Novello fidanzata di Valentino Rossi: è stato frainteso? (Di giovedì 16 gennaio 2020) È già polemica a Sanremo 2020 per delle parole che il conduttore e direttore artistico Amadeus ha usato parlando di Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, tra le co-conduttrici del Festival. Frasi sessiste o le sue parole sono state semplicemente fraintese? Amadeus ha scelto di circondarsi di tante bellissime donne, che saranno sul palco dell’Ariston insieme a lui a presentare la 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Ognuno ha la sua storia, la sua carriera, le sue testimonianze da portare: Diletta Leotta, Antonella Clerici, Francesca Sofia Novello, Emma D’Aquino e Laura Chimenti si alterneranno al suo fianco. Quando è venuto il momento di presentare durante la conferenza stampa Francesca Sofia Novello, conosciuta da tutti come la fidanzata di Valentino Rossi, ma che lavora come modella di lingerie e ombrellina, il conduttore ha usato parole ... Leggi la notizia su bigodino

